09 августа, 09:45Спорт
Любители сапсерфинга начали собираться на набережной Академика Туполева
Любители сапсерфинга начали собираться на набережной Академика Туполева. Там проходит сап-фестиваль "Яуза Фест".
Для москвичей организаторы приготовили два заплыва. Один командный для опытных спортсменов, второй – карнавальный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
