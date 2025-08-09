Форма поиска по сайту

09 августа, 09:45

Спорт

Любители сапсерфинга начали собираться на набережной Академика Туполева

Фестиваль по сапсерфингу "Яуза Фест" пройдет в рамках "Лета в Москве"

Любители сапсерфинга начали собираться на набережной Академика Туполева. Там проходит сап-фестиваль "Яуза Фест".

Для москвичей организаторы приготовили два заплыва. Один командный для опытных спортсменов, второй – карнавальный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаЕлена Поляница

