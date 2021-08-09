18:30
Делегация спортсменов ОКР после прилета из Токио приехала на торжественную встречу к стенам Московского Кремля. Там проходит церемония чествования российских олимпийских чемпионов.
Боксер Альберт Батыгазиев поблагодарил фанатов и поклонников за внимание.
"Спасибо всем огромное за ваше внимание, что пришли поздравить всех победителей, всех призеров, всех участников. Олимпийские игры – это очень важные соревнования для любого спортсмена. Хотелось в первую очередь поблагодарить всех причастных: тренеров, специалистов, руководителей", – сказал спортсмен.
Он отметил, что это общая победа.
"Мы – всего лишь кончик острых стрел, которые были выпущены для поражения поставленных целей", – подчеркнул боксер.
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