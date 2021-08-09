Делегация спортсменов ОКР вернулась из Токио. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. Там спортсменов и их тренеров ждала большая команда поддержки.

Атлеты выступали не под своим флагом, и победителей поздравляли не под российский гимн. Но, несмотря на все трудности и давление, они все равно завоевали 20 золотых медалей, а всего – 71 награду. Это лучший результат российских спортсменов с 2004 года. В официальном медальном зачете у делегации ОКР 5 место.

Следующая летняя Олимпиада состоится в 2024 году в Париже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.