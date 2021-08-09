Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на аукцион свою медаль

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская продает свою медаль на аукционе. Речь о награде, которую легкоатлетка завоевала в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх. Они проходили в Минске в 2019 году.

Начальная стоимость лота – 5 тысяч долларов. К этой минуте она выросла до 5,2 тысячи долларов. В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Он оказывает поддержку белорусским спортсменам в оппозиции.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что отправляет Тимановскую на родину. По словам спортсменки, от участия в Играх она была отстранена за критику в социальных сетях тренерского штаба сборной. Токио спортсменка покинула по гуманитарной визе Польши. Сейчас она вместе с семьей находится в Варшаве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.