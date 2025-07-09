Москвичам рассказали о площадках для сдачи норм ГТО

Каждые выходные в Москве можно потренироваться и выполнить нормы ГТО. Для этого в 10 парках оборудованы специальные площадки. Подготовиться к успешной сдаче нормативов помогают профессиональные инструкторы.

Тренировки проходят в парках "Панфиловский", "Северное Тушино", "Яуза", "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Олимпийская деревня", "Академический", а также в парке имени Юрия Лужкова и парке 850-летия Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.