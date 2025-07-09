Хоккеист Овечкин потратил на отдых в Турции 8 млн рублей

Хоккеист Александр Овечкин потратил на отдых в Турции 8 миллионов рублей. Для месячного отпуска семья спортсмена выбрала один из самых дорогих отелей на побережье и сняла там виллу на 10–12 человек стоимостью от 340 тысяч рублей в сутки. Она находится на приватной территории. Там есть свой бассейн и выход на пляж.

При этом, уточнили СМИ, хоккеист регулярно выходил за пределы виллы. Он не отказывался фотографироваться с поклонниками и играл в пляжный волейбол с гостями отеля.

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