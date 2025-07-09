Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 08:00

Спорт

ЦСКА подписал контракт с канадским хоккеистом Реттом Гарднером

ЦСКА подписал контракт с канадским хоккеистом Реттом Гарднером

Фестиваль городских видов спорта будет проходить в Москве до 7 сентября

Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"

Женский фестиваль спорта пройдет в парке "Музеон" 12 июля

Спортивные мероприятия для лиц с ОВЗ пройдут в Москве

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимболдона

Турнир по петанку для лиц с ОВЗ пройдет в парке-усадьбе "Михалково" 10 июля

Массовое столкновение велосипедистов произошло на Пречистенской набережной

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

На ВДНХ прошли "Спортивные выходные"

Столичная хоккейная команда ЦСКА подписала контракт с 29-летним канадцем Реттом Гарднером. Соглашение рассчитано на два сезона. До этого нападающий выступал за "Даллас Старз" и "Филадельфию Флайерз", проведя 41 матч в НХЛ и 62 игры в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги.

В США проходит клубный чемпионат мира по футболу. Первым финалистом стал клуб "Челси", обыгравший "Флуминенсе" со счетом 2:0. Оба мяча забил Жоао Педро, воспитанник бразильской команды. В финале "Челси" встретится с победителем матча "Реал" – "ПСЖ". Решающая игра турнира состоится 13 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика