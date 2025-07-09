ЦСКА подписал контракт с канадским хоккеистом Реттом Гарднером

Столичная хоккейная команда ЦСКА подписала контракт с 29-летним канадцем Реттом Гарднером. Соглашение рассчитано на два сезона. До этого нападающий выступал за "Даллас Старз" и "Филадельфию Флайерз", проведя 41 матч в НХЛ и 62 игры в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги.

В США проходит клубный чемпионат мира по футболу. Первым финалистом стал клуб "Челси", обыгравший "Флуминенсе" со счетом 2:0. Оба мяча забил Жоао Педро, воспитанник бразильской команды. В финале "Челси" встретится с победителем матча "Реал" – "ПСЖ". Решающая игра турнира состоится 13 июля.

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