09 июля, 13:21M24.RU
Самый юный гроссмейстер в истории РФ рассказал о своем успехе
9 июля в пресс-центре "Российской газеты" прошла пресс-конференция самого молодого гроссмейстера в истории России Ивана Землянского.
Перед журналистами также выступили:
- международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, участник матча на первенство мира по классическим шахматам, обладатель Кубка мира, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин;
- международный мастер, основатель "Шахматной школы Ярослава Призанта", тренер Ивана Землянского Ярослав Призант;
- международный гроссмейстер, чемпион Европы, заслуженный тренер России, тренер двух российских претендентов на звание чемпиона мира Сергея Карякина и Яна Непомнящего Владимир Поткин;
- исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.