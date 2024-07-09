Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 13:21

M24.RU

Самый юный гроссмейстер в истории РФ рассказал о своем успехе

Самый юный гроссмейстер в истории РФ рассказал о своем успехе

"Вело-Космо-Пробег" прошел в Москве 8 июля

Новости мира: Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки

Новости мира: демократы конгресса США призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов

День Московского спорта стартовал в "Лужниках"

Новости мира: российские борцы отказалась от участия в Олимпиаде в Париже

Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Кубок России по кольцевым гонкам на выносливость начался в Подмосковье

День Московского спорта отмечают в "Лужниках"

Тренировки и мастер-классы организовали для москвичей в "Лужниках"

9 июля в пресс-центре "Российской газеты" прошла пресс-конференция самого молодого гроссмейстера в истории России Ивана Землянского.

Перед журналистами также выступили:

  • международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, участник матча на первенство мира по классическим шахматам, обладатель Кубка мира, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин;
  • международный мастер, основатель "Шахматной школы Ярослава Призанта", тренер Ивана Землянского Ярослав Призант;
  • международный гроссмейстер, чемпион Европы, заслуженный тренер России, тренер двух российских претендентов на звание чемпиона мира Сергея Карякина и Яна Непомнящего Владимир Поткин;
  • исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.
спортпресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика