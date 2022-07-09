Движение в Москве ограничат из-за ночного забега

В столице освободят проезжую часть для тех, кто собирается вечером 12 июня пробежаться по Москве. Ночной забег стартует в 21:00. Маршрут проложен по набережным, с которых открывается самый красивый вид на город, именно по ним и нельзя будет проехать.

Ожидается, что проезд откроют к 23:00, когда все бегуны преодолеют дистанцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.