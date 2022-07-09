На улицах Москвы состоятся велогонка и забег

Проявить себя на улицах Москвы смогут подготовленные велосипедисты. Для них организуют одно из важнейших событий сезона – велогонку "Спутник критериум Кремль". Борьба обещает быть напряженной.

Ну и наконец для тех, кто больше любит передвигаться на ногах, сегодня стартует ночной забег. Он стартует в 22:30 и финиширует у Большой спортивной арены "Лужники". Маршрут проложен по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.