Черчесов покинул пост тренера сборной России по футболу

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Российский футбольный союз решил расторгнуть контракт с главным тренером команды и его штабом.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

После этого заговорили о возможной отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера российской сборной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.