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09 апреля, 07:45

Спорт

Российский спортсмен Давид Баев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Российский спортсмен Давид Баев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

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Россиянин Давид Баев стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Турнир проходил в Братиславе. В весовой категории до 70 килограммов Баев одержал победу над армянином Арманом Андреасяном. Бронза досталась грузину Акаки Кемертелидзе и азербайджанцу Канану Хейбатову.

Тем временем хоккеист петербургского СКА Иван Демидов готовится к переезду в Канаду. Российский нападающий станет игроком "Монреаля" до конца текущего сезона. При этом права на игрока останутся у российского клуба: если Демидову не удастся закрепиться в национальной хоккейной лиге, то он сможет вернуться в родную команду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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