Призеры ОИ в Пекине получат денежную компенсацию вместо автомобилей

Призеры зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине получат денежную компенсацию вместо автомобилей, сообщил Фонд поддержки олимпийцев России.

Нужно проанализировать и ограничить оставшиеся у Google способы заработка в РФ, заявил Василий Пискарев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 апреля отправится в РФ с официальным визитом.

