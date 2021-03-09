Власти Японии не станут приглашать иностранных болельщиков на ОИ

Правительство Японии не намерено приглашать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом заявляет агентство "Киодо".

Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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