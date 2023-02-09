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09 февраля, 23:15

Спорт

Российские паралимпийцы поддержали фигуриста Романа Костомарова

Российские паралимпийцы поддержали фигуриста Романа Костомарова

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Российские паралимпийцы поддерживают фигуриста Романа Костомарова. Недавно медикам пришлось ампутировать спортсмену обе стопы из-за прогрессирующей гангрены.

Спортсмены с инвалидностью через телеканал Москва 24 передают слова поддержки олимпийскому чемпиону. Так, легкоатлет Алексей Ашапатов, который живет с протезом уже 21 год, говорит, что после ампутации не бросил любимое дело. А Петр Михальков уверен, что качественная реабилитация обязательно поможет Костомарову восстановиться.

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