Российские паралимпийцы поддержали фигуриста Романа Костомарова

Российские паралимпийцы поддерживают фигуриста Романа Костомарова. Недавно медикам пришлось ампутировать спортсмену обе стопы из-за прогрессирующей гангрены.

Спортсмены с инвалидностью через телеканал Москва 24 передают слова поддержки олимпийскому чемпиону. Так, легкоатлет Алексей Ашапатов, который живет с протезом уже 21 год, говорит, что после ампутации не бросил любимое дело. А Петр Михальков уверен, что качественная реабилитация обязательно поможет Костомарову восстановиться.

