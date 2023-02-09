Футболист Дзюба заключил контракт с московским клубом "Локомотив"

Футболист Артем Дзюба заключил контракт с московским клубом "Локомотив". Бывший капитан сборной России, экс-игрок столичного "Спартака" и питерского "Зенита" не стал комментировать свой переход в другой футбольный клуб.

Кроме того, московский клуб принял в команду защитника Игоря Смольникова, который ранее также играл за "Зенит". Оба соглашения рассчитаны на срок до конца текущего сезона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.