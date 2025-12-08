Форма поиска по сайту

08 декабря, 08:00

"Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 4:2 в РПЛ

"Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 4:2 в РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 4:2 в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги. Однако из-за поражения ЦСКА от "Краснодара" клуб не смог возглавить турнирную таблицу. "Краснодар" вышел на первое место, "Локомотив" остался вторым, а ЦСКА опустился на четвертую позицию.

Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин забросил победную шайбу в матче с "Филадельфией" в НХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2. Это 7-й гол Ничушкина в 21-м матче сезона. "Колорадо" с 48 очками лидирует как в Центральном дивизионе, так и в общей таблице НХЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

