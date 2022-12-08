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Спорт

ATP оштрафовала организаторов Уимблдона за недопуск россиян и белорусов к соревнованиям

ATP оштрафовала организаторов Уимблдона за недопуск россиян и белорусов к соревнованиям

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Оштрафованные Ассоциацией теннисистов-профессионалов организаторы Уимблдона подумывают о возвращении россиян и белорусов на игры турнира в будущем году. В допуске спортсменам отказали в апреле, объясняя это ситуацией на Украине.

Теперь, когда ассоциация назначила штраф в миллион долларов и пригрозила исключить из тура, организаторы Уимблдона заявили, что не хотят конфронтации с остальным теннисным сообществом и опасаются, что отсутствие россиян и белорусов на турнире приведет к его обесцениванию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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