Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице для детей. День боевых искусств проведут в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября.

14 ноября Международный центр самбо в "Лужниках" пригласил на мастер-класс детей с 12 до 16 лет. 26 ноября занятие по рукопашному бою для спортсменов с 6 до 11 лет проведут во дворце спорта "Некрасовка". 30 ноября в центре современного пятиборья "Северный" будет мастер-класс по тайскому боксу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.