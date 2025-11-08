Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 11:45

Спорт

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице для детей

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице для детей

В Москве стартовал 15-й тур РПЛ сезона 2025–2026

Бесплатные тренировки по 80 дисциплинам доступны москвичам в рамках городского проекта

Москвичей приглашают на бесплатные занятия по настольному теннису

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе

День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября

День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября

Бесплатные занятия по настольному теннису можно посетить в Москве

Нападающий "Зенита" Луис Энрике попал в шорт-лист премии FIFA The Best

"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице для детей. День боевых искусств проведут в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября.

14 ноября Международный центр самбо в "Лужниках" пригласил на мастер-класс детей с 12 до 16 лет. 26 ноября занятие по рукопашному бою для спортсменов с 6 до 11 лет проведут во дворце спорта "Некрасовка". 30 ноября в центре современного пятиборья "Северный" будет мастер-класс по тайскому боксу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика