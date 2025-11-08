Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 10:00

Спорт

В Москве стартовал 15-й тур РПЛ сезона 2025–2026

В Москве стартовал 15-й тур РПЛ сезона 2025–2026

Бесплатные тренировки по 80 дисциплинам доступны москвичам в рамках городского проекта

Москвичей приглашают на бесплатные занятия по настольному теннису

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе

День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября

День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября

Бесплатные занятия по настольному теннису можно посетить в Москве

Нападающий "Зенита" Луис Энрике попал в шорт-лист премии FIFA The Best

"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России

Москвичи посетили бесплатные тренировки более 2 млн раз

В Москве стартовал 15-й тур Российской премьер-лиги сезона 2025–2026. Первая игра в расписании – московское "Динамо" против Тольятинского "Акрона". Первое место в турнирной таблице чемпионата сейчас занимает "Краснодар", в активе которого 32 очка.

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли вышли в финал Итогового турнира WTA. Они в полуфинале обыграли чешку Катержину Синякову и американку Тэйлор Таунсенд.

На футбольном матче в Бермингеме болельщики устроили беспорядки. Около 200 человек потребовали исключить израильскую команду "Маккаби" из международных соревнований. Сотрудники полиции задержали 10 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика