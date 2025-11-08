В Москве стартовал 15-й тур РПЛ сезона 2025–2026

В Москве стартовал 15-й тур Российской премьер-лиги сезона 2025–2026. Первая игра в расписании – московское "Динамо" против Тольятинского "Акрона". Первое место в турнирной таблице чемпионата сейчас занимает "Краснодар", в активе которого 32 очка.



Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли вышли в финал Итогового турнира WTA. Они в полуфинале обыграли чешку Катержину Синякову и американку Тэйлор Таунсенд.

На футбольном матче в Бермингеме болельщики устроили беспорядки. Около 200 человек потребовали исключить израильскую команду "Маккаби" из международных соревнований. Сотрудники полиции задержали 10 человек.

