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08 октября, 22:15

Спорт

Сборная России заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх

Сборная России заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх

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Российская сборная заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх "Мы вместе. Спорт". Российские спортсмены завоевали 336 золотых медалей.

Второе место за Белоруссией. Третьей стала сборная Германии. А в медальном зачете первой стала сборная Москвы.

Столичные спортсмены взяли 58 золотых, 62 серебряные и 55 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье – спортсмены Челябинской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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