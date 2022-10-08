08 октября, 22:15Спорт
Сборная России заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх
Российская сборная заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх "Мы вместе. Спорт". Российские спортсмены завоевали 336 золотых медалей.
Второе место за Белоруссией. Третьей стала сборная Германии. А в медальном зачете первой стала сборная Москвы.
Столичные спортсмены взяли 58 золотых, 62 серебряные и 55 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье – спортсмены Челябинской области.
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