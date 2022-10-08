Сборная России заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх

Российская сборная заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх "Мы вместе. Спорт". Российские спортсмены завоевали 336 золотых медалей.

Второе место за Белоруссией. Третьей стала сборная Германии. А в медальном зачете первой стала сборная Москвы.

Столичные спортсмены взяли 58 золотых, 62 серебряные и 55 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье – спортсмены Челябинской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.