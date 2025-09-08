Форма поиска по сайту

08 сентября

Хоккеисту Александру Овечкину подарили эксклюзивный iPhone

Хоккеисту Александру Овечкину подарили эксклюзивный iPhone

Хоккеист Александр Овечкин стал обладателем эксклюзивного iPhone. Нападающему "Вашингтон Кэпиталз" подарили гаджет от бренда кастомизированных смартфонов Caviar в честь рекорда по голам.

Телефон украшен специальной гравировкой и помещен в коробку со встроенным экраном, на котором демонстрируется запись 895-го гола Овечкина в НХЛ. Этого результата россиянин достиг в апреле, превзойдя показатель канадца Уэйна Гретцки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

