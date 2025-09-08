Хоккеисту Александру Овечкину подарили эксклюзивный iPhone

Хоккеист Александр Овечкин стал обладателем эксклюзивного iPhone. Нападающему "Вашингтон Кэпиталз" подарили гаджет от бренда кастомизированных смартфонов Caviar в честь рекорда по голам.

Телефон украшен специальной гравировкой и помещен в коробку со встроенным экраном, на котором демонстрируется запись 895-го гола Овечкина в НХЛ. Этого результата россиянин достиг в апреле, превзойдя показатель канадца Уэйна Гретцки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.