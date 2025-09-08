08 сентября, 07:00Спорт
Сборная России обыграла команду Катара в товарищеском матче
Сборная России обыграла команду Катара в товарищеском матче. Встреча состоялась в Эр-Райяне. Первый гол футболисты Катара забили сами себе.
Еще один гол в первом тайме и два во втором забили российские игроки. Встреча закончилась со счетом 1:4. В своих ближайших матчах сборная России встретится с командами Ирана и Боливии.
