Сборная России обыграла команду Катара в товарищеском матче. Встреча состоялась в Эр-Райяне. Первый гол футболисты Катара забили сами себе.

Еще один гол в первом тайме и два во втором забили российские игроки. Встреча закончилась со счетом 1:4. В своих ближайших матчах сборная России встретится с командами Ирана и Боливии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.