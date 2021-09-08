Россия обыграла Мальту, но лишилась лидерства в группе

Сборная России, несмотря на победу над Мальтой, потеряла первое место в своей группе отборочного турнира чемпионата мира.

Накануне наши футболисты одолели одного из аутсайдеров со счетом 2:0. А вот наши основные соперники по группе, хорваты, выиграли свой матч с более крупным счетом и вырвались вперед.

У россиян остаются все шансы выйти из группы с первого места, но после матча болельщики покидали стадион в смешанных чувствах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.