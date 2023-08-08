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Спорт

В США зрители стоя аплодировали российскому спортсмену на соревнованиях по кроссфиту

В США зрители стоя аплодировали российскому спортсмену на соревнованиях по кроссфиту

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В США зрители стоя аплодировали российскому спортсмену на соревнованиях CrossFit Games, который является сочетанием гимнастики и тяжелой атлетики. На одном из этапов Роман Хренников травмировал ногу, но принял решение продолжить борьбу с переломом.

В заключительный день турнира 28-летний спортсмен выполнял двойные прыжки на одной ноге, превозмогая боль. Атлет вошел в тройку лидеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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