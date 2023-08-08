Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Спорт

Международная федерация тяжелой атлетики отказала спортсменам из РФ в допуске к ЧМ

Международная федерация тяжелой атлетики отказала спортсменам из РФ в допуске к ЧМ

Бывший игрок сборной РФ по футболу ушел добровольцем в зону СВО

Новости часа: Захарова назвала враньем заявление Госдепа об отказе РФ от диалога с Киевом

Экс-футболист сборной Соломатин отправился добровольцем на спецоперацию

"Мой район. Навигатор": реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2025 году

Москвичам показали игру Месси в новом футбольном клубе

"Динамо" одержало первую выездную победу над "Зенитом" в РПЛ с 2014 года

Спортивные выходные прошли в "Лужниках" в рамках МУФ-2023

Благотворительный забег организовали на "РЖД Арене" в День железнодорожника

Команда телеканала "Москва 24" приняла участие в медиа-регате

Международная федерация тяжелой атлетики отказала всем российским спортсменам в допуске к Чемпионату мира. Он пройдет в сентябре в столице Саудовской Аравии. При этом утвержден список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов.

Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами и органами госбезопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика