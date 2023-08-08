Международная федерация тяжелой атлетики отказала спортсменам из РФ в допуске к ЧМ

Международная федерация тяжелой атлетики отказала всем российским спортсменам в допуске к Чемпионату мира. Он пройдет в сентябре в столице Саудовской Аравии. При этом утвержден список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов.

Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами и органами госбезопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.