Бывший игрок сборной РФ по футболу ушел добровольцем в зону СВО

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Соломатин ушел добровольцем в зону специальной военной операции. 47-летний экс-спортсмен подписал контракт на полгода и вступил в ряды батальона "Эспаньола", который связан с фанатскими футбольными сообществами.

Полузащитник играл в составе национальной сборной на Чемпионате мира 2002 года, а в 2003 году стал чемпионом России в составе ЦСКА. Ранее он несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью.

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