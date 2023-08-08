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Общество

Бывший игрок сборной РФ по футболу ушел добровольцем в зону СВО

Бывший игрок сборной РФ по футболу ушел добровольцем в зону СВО

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Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Соломатин ушел добровольцем в зону специальной военной операции. 47-летний экс-спортсмен подписал контракт на полгода и вступил в ряды батальона "Эспаньола", который связан с фанатскими футбольными сообществами.

Полузащитник играл в составе национальной сборной на Чемпионате мира 2002 года, а в 2003 году стал чемпионом России в составе ЦСКА. Ранее он несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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