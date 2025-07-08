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08 июля, 08:30

Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимболдона

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимболдона

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Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимболдона. В матче за выход в следующую стадию Андреева обыграла американку Эмму Наварро. В четвертьфинале соперницей Андреевой станет швейцарская спортсменка Белинда Бенчич.

Две российские олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян примут участие в Чемпионате мира по фехтованию, который пройдет в Тбилиси с 22 по 30 июля. Международная федерация фехтования также допустила к турниру и других российских спортсменов – среди них Дмитрий Гусев, Павел Бузинов, а также Ольга Никитина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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