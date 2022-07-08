Вратаря российской сборной по хоккею Федотова заподозрили в уклонении от призыва в армию

В спортивном мире разгорелся спор, может ли профессиональный спортсмен законно не служить в армии. Поводом стал недавний случай, когда вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова заподозрили в уклонении от призыва. Еще троих хоккеистов из Уфы подозревают в покупке военных билетов.

Нужно ли делать исключение спортсменам или служба в армии является долгом каждого россиянина? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.