Бывший главный тренер "Рубина" прокомментировал уход Черчесова

Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной России по футболу. По словам главы РФС Александра Дюкова, это было совместное решение.

СМИ уже обозначили порядка 5 тренеров, которые могут занять вакантный пост. По предварительной информации, речь идет не только о российских, но и о международных специалистах. Так кто теперь может стать наставником национальной сборной? Об этом мы спросили у бывшего главного тренера казанского "Рубина" Рината Билялетдинова.

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