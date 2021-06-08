В Москве прошла заключительная тренировка российской сборной перед Евро-2020

В Москве прошла заключительная открытая тренировка российской сборной. Уже в субботу она сыграет в своем первом матче в рамках Евро-2020. Россияне встретятся с бельгийцами. Игра пройдет в Санкт-Петербурге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

