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Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию

Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию

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Фигурист Роман Костомаров поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал во время болезни. Об этом спортсмен написал в соцсетях.

Впервые после госпитализации он опубликовал пост и фотографию. Костомаров написал, что впереди у него еще много трудностей, но он надеется, что со всем этим справится благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его с того света и по сей день работают с ним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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