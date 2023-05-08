17:15Спорт
Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию
Фигурист Роман Костомаров поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал во время болезни. Об этом спортсмен написал в соцсетях.
Впервые после госпитализации он опубликовал пост и фотографию. Костомаров написал, что впереди у него еще много трудностей, но он надеется, что со всем этим справится благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его с того света и по сей день работают с ним.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.