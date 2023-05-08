Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию

Фигурист Роман Костомаров поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал во время болезни. Об этом спортсмен написал в соцсетях.

Впервые после госпитализации он опубликовал пост и фотографию. Костомаров написал, что впереди у него еще много трудностей, но он надеется, что со всем этим справится благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его с того света и по сей день работают с ним.

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