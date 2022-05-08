В кинотеатрах покажут матч "Спартака" с "Зенитом". Встречу будут транслировать в прямом эфире.

Матч состоится на московском стадионе "Открытие Арена" 15 мая. Билеты на трансляцию фанаты смогут приобрести в кассах кинотеатров.

Футбольные показы пройдут в Москве, Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.