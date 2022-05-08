Болельщики "Зенита" освистали Артема Дзюбу. Это произошло на игре с подмосковными Химками, когда футболист вышел на замену.

Так фанаты отреагировали на слухи о том, что футболист не собирается продлевать контракт с "Зенитом" и планирует начать спортивную карьеру в Европе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.