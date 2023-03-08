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08 марта, 21:15

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Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

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В состоянии здоровья Романа Костомарова наметились небольшие улучшения. Об этом сообщил Илья Авербух.

Как рассказал продюсер, все близкие спортсмена молятся и верят, что фигурист поправится. Отдельные слова Авербух сказал жене и матери Костомарова, на чьи плечи легло много испытаний. То, как они держатся и поддерживают фигуриста, достойно уважения, считает он.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. До этого сообщалось, что фигурист перенес ампутацию ступней и кистей рук из-за развившейся гангрены.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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