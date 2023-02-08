Москвичам рассказали об основных событиях уходящего дня

Бывший капитан сборной России, экс-игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Артем Дзюба заключил контракт с "Локомотивом". Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Кроме того, команда заключила контракт с защитником Игорем Смольниковым, также выступавшим ранее в том числе и за питерскую команду. Оба соглашения рассчитаны до конца текущего сезона.

МИД России прокомментировал скандальное расследование американского журналиста о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По словам Марии Захаровой, Москва неоднократно указывала на то, как США и НАТО не скрывали и даже хвастались на весь мир своим планом уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы.

В турецком порту Искендерун после землетрясения уровень моря поднялся на несколько метров. В прибережной зоне затоплены дороги и здания. Местные СМИ сообщили об эвакуации людей. Кроме того, в порту больше суток горели контейнеры. МЧС РФ направило туда для борьбы с огнем самолет-амфибию Бе-200. Только сегодня пожар удалось потушить. Огонь уничтожил не меньше полутора тысяч контейнеров.

Санкции против Сирии затрудняют гуманитарную деятельность и ликвидацию последствий землетрясения. Об этом заявил координатор ООН в Сирии. По данным сирийского Минздрава, жертвами стихийного бедствия стали свыше тысячи человек, пострадавших более двух тысяч. В Алеппо и других городах Сирии помощь населению оказывают российские спасатели и военные. Они уже вытащили из-под обломков больше 40 человек и оказали помощь сотням жителей.

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