Жена Костомарова заявила, что гордится супругом

Жена Романа Костомарова заявила, что гордится мужеством фигуриста. Оксана Домнина рассказала, что даже в страшном сне не могла представить такого переворота в жизни их семьи.

По ее словам, она гордится силой и рвением мужа победить в эти сложные минуты. Жена спортсмена также поблагодарила всех поклонников, которые не остались равнодушными в тяжелые минуты.

Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже фигуриста подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

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