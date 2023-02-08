Поддержка близких поможет Костомарову преодолеть болезнь – министр спорта РФ

Поддержка близких и болельщиков поможет фигуристу Роману Костомарову одержать победу над болезнью. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он также поздравил спортсмена с днем рождения и пожелал ему сил и здоровья.

Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже фигуриста подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

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