Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Спорт

Спортсмены и поклонники опубликовали в Сети слова поддержки Костомарову

Спортсмены и поклонники опубликовали в Сети слова поддержки Костомарову

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Спортивный врач прокомментировал состояние Романа Костомарова

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта

Костомарову ампутировали часть ноги из-за гангрены – СМИ

Новости часа: глава "Росатома" прокомментировал возможность сотрудничества с Украиной

Врач прокомментировал текущее состояние Романа Костомарова

Врач прокомментировал состояние Романа Костомарова

Роману Костомарову ампутировали часть ноги из-за гангрены – СМИ

Новости часа: эксперты оценят ущерб пострадавших объектов наследия в Сирии и Турции

Спортсмены и поклонники опубликовали в Сети слова поддержки Роману Костомарову. Они пожелали фигуристу скорейшего выздоровления.

В январе олимпийский чемпион почувствовал сильные боли в груди. Спортсмена госпитализировали с пневмонией, а когда состояние ухудшилось, перевели в центр в Коммунарке. Накануне Роман Костомаров перенес сложную операцию. Ему ампутировали часть ноги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоИван ЛозовойКристина КурумаКаролина Гречишникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика