Спортсмены и поклонники опубликовали в Сети слова поддержки Костомарову

Спортсмены и поклонники опубликовали в Сети слова поддержки Роману Костомарову. Они пожелали фигуристу скорейшего выздоровления.

В январе олимпийский чемпион почувствовал сильные боли в груди. Спортсмена госпитализировали с пневмонией, а когда состояние ухудшилось, перевели в центр в Коммунарке. Накануне Роман Костомаров перенес сложную операцию. Ему ампутировали часть ноги.

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