Сборная ОКР по итогам дня разместилась на шестой строчке

На Олимпиаде сборная ОКР сейчас занимает первое место по общему количеству медалей, их 10. Но в медальном зачете, который учитывает золотые награды, россияне находятся на шестой строчке. По итогам этого дня россияне завоевали две золотых медали, три серебряных и пять бронзовых.

В лидеры вырвалась Швеция, у нее четыре золотых награды. Дальше идут Нидерланды, Китай и Норвегия, у них по три золота. И пятое место заняла Италия, получив сегодня сразу две награды высшей пробы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.