Делегация спортсменов ОКР заняла первое место по общему количеству медалей на ОИ

На Олимпиаде в Пекине делегация спортсменов ОКР занимает первое место по общему количеству медалей.

Однако в медальном зачете, который учитывает золотые награды, российские спортсмены занимают седьмое место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.