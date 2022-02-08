Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Лыжник сборной ОКР Александр Терентьев выиграл бронзу в спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Он единственный из российских спортсменов прорвался в финал одиночной гонки на полтора километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.