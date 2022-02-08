Москвичам рассказали, какие соревнования пройдут на Олимпийских играх 8 февраля

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин.

В 15:05 выступят российские керлингисты, а в 16:35 начнутся заезды у саночниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.