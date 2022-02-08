Российских фигуристок Щербакову и Трусову окружили фанаты

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Сборная по лайкам". В ней телезрителям рассказывают, что происходит на Олимпиаде в Пекине.

Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову окружили фанаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.