Российская хоккеистка Болгарева заразилась коронавирусом

Хоккеистка сборной ОКР Полина Болгарева заразилась коронавирусом. Об этом рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

Накануне спортсменка была в составе команды, которая играла скандальный матч в масках. По словам тренера, после второго периода пришли отрицательные тесты и маски разрешили снять. Но уже после матча пришел положительный результат Полины на COVID-19.

По этой же причине на старт не вышел сноубордист Дмитрий Карлагачев, его тест тоже оказался положительным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.