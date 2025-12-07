Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий победил на турнире Большого шлема в Токио

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий одержал победу на престижном турнире Большого шлема в Токио. Спортсмен соревновался в весовой категории свыше 100 килограмм и в финале одолел представителя Японии Хегу Оту.

Московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Эта игра стала последним столичным дерби в 2025 году. Матч был посвящен памяти легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна, скончавшегося 23 ноября.

