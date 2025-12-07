Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 декабря, 10:00

Спорт

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий победил на турнире Большого шлема в Токио

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий победил на турнире Большого шлема в Токио

Более 300 юных участников собрались на зимнем шахматном турнире в Москве

Президенты США, Канады и Мексики лично провели жеребьевку групп Чемпионата мира по футболу

Всероссийский день хоккея отметят на катках ВДНХ и в парке "Останкино"

Москвичам рассказали, с какого возраста стоит водить ребенка на теннис

Популярность скалолазания в Москве выросла почти на треть

Тренер "Балтики" Талалаев дисквалифицирован на три матча за неприличный жест

Овечкину осталось забить 12 шайб до тысячного гола в карьере

Национальная хоккейная лига вновь пригрозила бойкотом Олимпиады в Италии

Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий одержал победу на престижном турнире Большого шлема в Токио. Спортсмен соревновался в весовой категории свыше 100 килограмм и в финале одолел представителя Японии Хегу Оту.

Московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Эта игра стала последним столичным дерби в 2025 году. Матч был посвящен памяти легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна, скончавшегося 23 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

