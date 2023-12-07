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07 декабря, 07:45

Спорт

Фигуристы группы Этери Тутберидзе вышли на лед в новом центре в Ясеневе

Фигуристы группы Этери Тутберидзе вышли на лед в новом центре в Ясеневе

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Более десяти залов подготовили для тренировок фигуристов в центре Этери Тутберидзе

Фигуристы группы Этери Тутберидзе переехали из знаменитого катка "Хрустальный" в новый центр в районе Ясенево. Там уже прошли первые тренировки. На новом объекте в распоряжении спортсменов будут 2 ледовые арены, 10 хореографических, акробатический и тренажерный залы.

В спорткомплексе смогут тренироваться не только профессиональные фигуристы, но и любители. Пропускная способность ледового дворца – 4,5 тысячи человек в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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