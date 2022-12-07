Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе после победы сборной в матче с Испанией на ЧМ

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе после сенсационной победы свой сборной в матче с Испанией. Гуляния закончились столкновениями с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и водометы для разгона участников беспорядков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.