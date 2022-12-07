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Спорт

Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе после победы сборной в матче с Испанией на ЧМ

Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе после победы сборной в матче с Испанией на ЧМ

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Марокканцы устроили беспорядки в Брюсселе после сенсационной победы свой сборной в матче с Испанией. Гуляния закончились столкновениями с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и водометы для разгона участников беспорядков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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