Первые соревнования по гребному слалому прошли на новой трассе в Москве

Первые соревнования по гребному слалому прошли на новой трассе на северо-западе Москвы. Ее оборудовали на базе гребного спорта в парке "Берег реки Сходни". Для этого очистили 300 квадратных метров дна, установили в воде 40 свай из стальных труб и между ними смонтировали створки разного размера и веса. Они создают искусственные волны.

Конструкцию одобрили в Федерации гребного слалома России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.