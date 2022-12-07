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Заключительные игры 1/8 ЧМ по футболу состоялись в Катаре

Заключительные игры 1/8 ЧМ по футболу состоялись в Катаре

Сборная Марокко обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

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На Чемпионате мира по футболу в Катаре завершилась стадия 1/8 финала. Сборная Марокко выбила из турнира Испанию. Соперниками марроканцев в 1/4 станет сборная Португалии, которая разгромила швейцарцев со счетом 6:1.

Во время матчей кипели и околофутбольные настроения. Так, в испанском городе Уэльва во время просмотра матча марокканцы набросились на испанских болельщиков. В ход пошли кулаки, ноги и даже стулья из ближайшего ресторана.

Отмечали марроканцы победу и во Франции. В Париже и Лилле – разбитые витрины, перевернутые и сожженные машины, пиротехника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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